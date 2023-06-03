Karabük'te yayaya yol veren otomobile çarpma anları Zonguldak Caddesi'nde meydana gelen kazada kimliği ve plakası öğrenilemeyen sürücü idaresindeki otomobil, yayaya yol vermek için bekleyen otomobile arkadan çarptı.

DHA

Trafikte yayalara yol vermeyi bir türlü öğrenemedik.

Özellikle yaya geçidini kullanan vatandaşlar hiçe sayılırken, yaşanan kazalar da bunu gösteriyor.

Yapılan çalışmalar yaya geçidi kuralına uymanın önemini anlatsa da bunu kural olarak görmeyen sürücüler var.

Bu durumun son örneği ise Karabük'te meydana geldi.

Yayaya yol vermek istedi, zararlı çıktı

Zonguldak Caddesi'nde meydana gelen kazada kimliği ve plakası öğrenilemeyen sürücü idaresindeki otomobil, yayaya yol vermek için bekleyen otomobile arkadan çarptı.

Kazada maddi hasar oluşurken herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Yaşanan kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.