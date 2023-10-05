Karabük'teki çöp evden iki kamyonluk çöp çıkarıldı Oturduğu binanın giriş ve son katını etraftan topladığı malzemelerle dolduran kadın, kızları tarafından ihbar edildi. Harekete geçen ekipler çöpleri çıkararak evi temizledi.

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İHA

Son zamanlarda çöp ev vakaları sık sık yaşanıyor.

Bu kez olayın adresi Karabük.

Merkeze bağlı bölgede, iki katlı bir apartmanın giriş ve son katından kötü kokular gelmeye başladı.

Kızları ihbar edince ekipler harekete geçti

Etraftan topladığı malzemelerle evini dolduran kadını, kızları ihbar etti.

Bunun üzerine adrese polis ve belediye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine ev sahibi Selver Çelik'in ikametine giden ekipler, giriş katı ve son kattaki çöpleri boşalttı.

İki kamyon çöp çıkarıldı

Belediye temizlik ekipleri tarafından yapılan çalışma ile yaşlı kadının evinden iki kamyon çöp çıkartılarak, evde ve bahçede temizlik çalışması yapıldı.

Temizlik sırasında çöplerin arasından çıkan Türk bayrağını ise karakol amiri alıp öptükten sonra muhafaza altına aldı.

2021'de de aynı olay yaşandı

Anne Selver Çelik, kendisini ihbar eden kızlarına tepki gösterdi.

Belediye ekipleri, aynı evden 2021 yılında da komşularının ihbarı üzerine iki kamyon çöp boşaltmıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)