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- Karadeniz'de kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Karadeniz'de kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
- AA
- 20.01.2021 - 14:55
- Güncelleme : 20.01.2021 - 14:58
Gürcistan'dan Bulgaristan'a yük taşıyan Palau bayraklı "ARVIN" isimli gemi, pazar günü öğle saatlerinde Bartın İnkumu açıklarında kötü hava koşulları nedeniyle batmış, bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında 12 personelden 6'sı kurtarılmıştı.
Aynı gün 1, pazartesi günü de 2 kişinin cansız bedenleri karaya çıkarılmıştı.
3 KİŞİ ARANIYOR
Feci olay sonrası batan yük gemisinin mürettebatından kaybolan 3 kişiye ulaşılması için çalışmalar sürüyor.
İnkumu, Güzelcehisar ve Mugada sahili ile kayalık alanlarda Sahil Güvenlik dalgıçları, İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri tarafından da karadan dürbünlerle arama tarama faaliyeti gerçekleştiriliyor.
DENİZ KUVVETLERİ UÇAĞI HAVADA TARAMA YAPIYOR
Olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmalar denizden yapılamazken, Deniz Kuvvetlerine ait bir uçak da havadan tarama faaliyeti gerçekleştiriyor.