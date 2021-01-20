Karadeniz'de kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Bartın İnkumu açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kaybolan 3 kişinin bulunması için çalışmalar, dördüncü gününde devam ediyor.

Gürcistan'dan Bulgaristan'a yük taşıyan Palau bayraklı "ARVIN" isimli gemi, pazar günü öğle saatlerinde Bartın İnkumu açıklarında kötü hava koşulları nedeniyle batmış, bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında 12 personelden 6'sı kurtarılmıştı.

Aynı gün 1, pazartesi günü de 2 kişinin cansız bedenleri karaya çıkarılmıştı.

3 KİŞİ ARANIYOR

Feci olay sonrası batan yük gemisinin mürettebatından kaybolan 3 kişiye ulaşılması için çalışmalar sürüyor.

İnkumu, Güzelcehisar ve Mugada sahili ile kayalık alanlarda Sahil Güvenlik dalgıçları, İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri tarafından da karadan dürbünlerle arama tarama faaliyeti gerçekleştiriliyor.

DENİZ KUVVETLERİ UÇAĞI HAVADA TARAMA YAPIYOR

Olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmalar denizden yapılamazken, Deniz Kuvvetlerine ait bir uçak da havadan tarama faaliyeti gerçekleştiriyor.