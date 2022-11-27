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    Karaköy'de vale kavgası: Gençlere demir sopayla saldırdılar

    Eğlence mekanına girerken park ücreti vermek istemeyip araçlarını boş alana bırakan arkadaş grubu, çıkışta valenin istediği ücreti vermedi. Vale, arkadaş grubunu öldüresiye dövdü.
    • 27.11.2022 - 11:41
    • Güncelleme : 27.11.2022 - 11:44
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    Karaköy'de vale kavgası: Gençlere demir sopayla saldırdılar

    İstanbul Karaköy'de bulunan eğlence mekanı çıkışında korkunç anlar yaşandı.

    Geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda, 5 kişilik arkadaş grubu gece saatlerinde semtteki bir eğlence mekanına geldi.

    Arkadaş grubu mekana girmeden önce geldikleri aracı valeye teslim etmeyerek boş bir alana park etti.

    Vale ücret istedi

    Ardından mekana giren 5 arkadaş, gece sonunda araçlarına binip ayrılmak istedi. Bu sırada yanlarına gelen valeler otopark ücreti istedi. Parayı vermeyen arkadaşlar arından araçlarına binerek mekandan ayrıldı.

    Arkadaş grubunu öldüresiye dövdü

    Olayın ardından arkadaş grubu 1 hafta sonra aynı mekana gelerek eğlenmeye başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde mekana giren şahıslar, otopark ücreti vermedikleri için husumet besledikleri arkadaş grubunu kızlara laf attığı iddiasıyla dışarıya çıkarttı.

    Arkadaş grubuyla şahıslar arasında başlayan tartışma bir anda küfürleşmeye dönüştü. Ellerine demir sopaları geçiren şahıslar, arkadaş grubuna saldırdı.

    Cadde üzerinde devam eden saldırıda aldığı darbeyle yere düşen gençlerden biri, yerde de öldüresiye dövüldü.

    Karaköy'de vale kavgası: Gençlere demir sopayla saldırdılar VİDEO

    Darp raporu ile emniyete gittiler

    Olayın ardından darbedilen 5 arkadaş, hastaneye giderek darp raporu aldıktan sonra emniyete giderek şikayette bulundu. Şikayetin ardından harekete geçen polis ekipleri, saldırganlardan ikisini yakaladı.

    İşlerine son verildi

    Gözaltına alınarak emniyete götürülen iki şahıs, ifadelerinin alınması ve “kasten yaralama” suçlarından adli işlem yapılması sonrasında sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Demir sopalarla müşterilere saldıran şahısların ise eğlence mekanındaki işlerine son verildiği öğrenildi.

    Karaköy de vale kavgası: Gençlere demir sopayla saldırdılar #1

    Karaköy de vale kavgası: Gençlere demir sopayla saldırdılar #2


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