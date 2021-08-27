Karaköy'de yan bakma kavgası cinayetle bitti

Otel önünde başlayan sözlü tartışma kavgaya döndü. Polis ekipleri olayla ilgisi olan 5 şahsı gözaltına alırken, olay anı kameralara yansıdı.

İstanbul Karaköy'de bir otelde kalan, İstanbul'a çalışmak için geldiği bilinen Halil Talha Ertuğrul, arkadaşı Süleyman Zafer Köker ile birlikte otel önündeki kafede otururken iki şahıs ile 'yan bakma' nedeniyle tartıştı.

Tartışma sonrasında şüpheliler olay yerinden ayrılıp, daha kalabalık bir grupla tekrar kafenin önüne geldi.

Zanlılar Halil Talha Ertuğrul'a ateş açarken, arkadaşı Köker’i ise feci bir şekilde darbedip yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Halil Talha Ertuğrul hastaneye kaldırıldı.

Ertuğrul'un hayatını kaybettiği öğrenilirken, arkadaşı Süleyman Zafer Köker’in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, Karaköy'de bulunan iş yeri ve dükkanların güvenlik kameraları inceleyerek şüphelilerin önce eşkalini daha sonra kimliğini tespit etti.





EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Polis ekipleri, şahıslardan 3'ünün şehir dışına çıktıklarını tespit edip, dün eş zamanlı olarak İstanbul ve Çanakkale'de operasyon düzenledi.





GÖZALTINA ALINDI

Şahıslardan Ümeyir E. ve Yavuz E. İstanbul'da yakalanırken Ferhat E., Baran D. ve Abdulmenaf D. ise Çanakkale Gelibolu ilçesinde gözaltına alındı.

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.











