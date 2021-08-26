Anıt mezarların elektromanyetik dalgalarla tespit edilmesine yönelik çalışmalar başladı. Kapı girişinin belirlenmesinin ardından, bölgede kazı çalışmaları başlayacak.

Adıyaman Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen izinlerle, Kommagene Kralı Antiochos’un eşi İsias, kızı Antiochis ve torunu Aka’ya ait mezarların bulunduğu bilinen Karakuş Tümülüsü'nün tomografisini çekiyor. Tümülüsteki yapılar, elektromanyetik dalgalar ile belirleniyor.

Son yıllarda Türkiye’de uygulanmaya başlayan bu yöntem ile, yer altındaki yapılan yapılar gün yüzüne çıkıyor.

80 METRE DERİNLİĞİNDEKİ YAPILAR TESPİT EDİLİYOR

Elektromanyetik dalgalarla, yerin 70-80 metre derinliğinde olan yapılar tespit ediliyor.

Özel bir firma tarafından Karakuş Tümülüsü'nde yapılan yer radarı çalışması sonucunda rapor hazırlanacak.

Tümülüsün altındaki anıt mezarın yeri ve giriş kapısı tespit edildikten sonra, kazıların başlatılması planlanıyor.

“ALTTAKİ YAPILARI ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ”

Firma yetkilisi Taner Taylan yapılan işlemle ilgili, “Yer radarı dediğimiz bir sistem ile yerin tomografisini çekerek, tümülüsün alttaki yapıları çıkarmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“JEORADA VE JEOFİZİK ÇALIŞMALARI BAŞLADI”

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan ise anıt mezar ve giriş kapısının tespit edilmesinden sonra kazı çalışmalarına başlanacağını kaydederek şu sözleri kaydetti:

“Karakuş Tepesi’nde yapılan jeoradar ve jeofizik çalışmaları başladı. Bu çalışmalar sonucunda ise gelecek olan raporlar doğrultusunda eğer anıt mezarın sağlam bir şekilde olduğu ve kapı kısmı tespit edilebilirse kazı çalışmalarına başlayacağız. Fakat tespit edilemezse buna göre kararlar alınıp ona göre bir plan çizilecek.”

KRALLIK AİLESİNİN KADINLARINA AİT ANIT MEZAR

Karakuş Tümülüsü, Adıyaman’ın Kahta ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Tümülüste, Kommagene krallık ailesinin kadınlarına ait bir anıt mezar olduğu biliniyor.

Karakuş Tümülüsü, elektromanyetik dalgalarla gün yüzüne çıkıyor VİDEO



BOĞA VE ASLAN BAŞLARI YOK OLMUŞ DURUMDA

Yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki tümülüsün güneyinde dikili bulunan sütun üzerindeki kartal, doğusunda boğa ve aslan, batısında ise Kommagene Kralı 1'inci Antiochos’un Kral 2'nci Mithridates’in kız kardeşi Laodike ile tokalaşma kabartması yer almakta.

Doğu Terasında bulunan boğa ve aslan başları yok olmuş durumda.

Sütun üzerindeki yazıttan anıt mezarın, Kral Antiochos’un eşi İsias, kızı Antiochis ve torunu Aka’ya ait olduğu anlaşılmaktadır.