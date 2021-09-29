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- Karaman’da 12 yaşındaki çocuk, 9 yaşındaki kuzenini vurdu
Karaman’da 12 yaşındaki çocuk, 9 yaşındaki kuzenini vurdu
Ermenek ilçesinde babasının tüfeği ile oynayan 12 yaşındaki Ş.D., kazara 9 yaşındaki kuzeni Yasin D.’yi vurdu. Yasin D., olay yerinde hayatını kaybetti.
- DHA
- 29.09.2021 - 09:40
Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Balkusan köyünde, 28 Eylül günü 12 yaşındaki Ş.D. amcasının oğlu 9 yaşındaki Yasin D. ile oynamaya başladı.
Ş.D., babası T.D.’ye ait tüfekle oynarken kazara tetiğe bastı.
Tüfekten çıkan saçmalar, Yasin D.’nin karnına isabet etti.
Silah sesinin duyulması üzerine aile çocukların yanına koştu.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kanlar içinde yerde yatan Yasin D., sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi.
MORGA KALDIRILDI
9 yaşındaki Yasin D.’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri Ş.D.’nin ifadesine başvurdu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.