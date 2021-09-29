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    Karaman’da 12 yaşındaki çocuk, 9 yaşındaki kuzenini vurdu

    Ermenek ilçesinde babasının tüfeği ile oynayan 12 yaşındaki Ş.D., kazara 9 yaşındaki kuzeni Yasin D.’yi vurdu. Yasin D., olay yerinde hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 29.09.2021 - 09:40
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    Karaman’da 12 yaşındaki çocuk, 9 yaşındaki kuzenini vurdu

    Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Balkusan köyünde, 28 Eylül günü 12 yaşındaki Ş.D. amcasının oğlu 9 yaşındaki Yasin D. ile oynamaya başladı.

    Ş.D., babası T.D.’ye ait tüfekle oynarken kazara tetiğe bastı.

    Tüfekten çıkan saçmalar, Yasin D.’nin karnına isabet etti.

    Silah sesinin duyulması üzerine aile çocukların yanına koştu.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Kanlar içinde yerde yatan Yasin D., sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi.

    Karaman’da 12 yaşındaki çocuk, 9 yaşındaki kuzenini vurdu #1

    MORGA KALDIRILDI

    9 yaşındaki Yasin D.’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Jandarma ekipleri Ş.D.’nin ifadesine başvurdu.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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