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    Karaman’da 18 yaşından küçük kızları fuhuşa sürükleyen şebeke üyeleri tutuklandı

    Karaman’da 18 yaşından küçük kız çocuklarını zorla fuhuşa sürükleyen 9 şüpheliden 7’si tutuklandı.
    • İHA
    • 28.10.2021 - 01:20
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    Karaman’da 18 yaşından küçük kızları fuhuşa sürükleyen şebeke üyeleri tutuklandı

    Karaman’da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri kentte bazı kişilerin 18 yaşından küçük kız çocuklarına zorla fuhuş yaptırdığı yönünde bilgiye ulaştı.

    Bunun üzerine hemen harekete geçen ekipler, 150’den fazla kişinin ifadesine başvurdu.

    6 AY TAKİP EDİLDİLER

    6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şebeke üyelerinin 18 yaşından küçük kız çocuklarını, götürdükleri düğün ve asker eğlencelerinde anlaştıkları erkeklerle para karşılığı fuhuş yaptırdıkları belirlendi.

    Çalışmaların tamamlanmasının ardından düğmeye basan polis, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.

    Karaman’da 18 yaşından küçük kızları fuhuşa sürükleyen şebeke üyeleri tutuklandı #1

    7 KİŞİ TUTUKLANDI

    Operasyonda şebeke liderlerinin de aralarında olduğu A.Ş., P.A. A.S., A.T., Ş.C., E.C., H.Ö., A.T. ve A.Ü. isimli kişiler yakalanarak gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ş, P.A, A.S, A.T, Ş.C, H.Ö, A.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilerken, E.C. ve A.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Karaman’da 18 yaşından küçük kızları fuhuşa sürükleyen şebeke üyeleri tutuklandı #2

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