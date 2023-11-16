Karaman'da 35 yıl hapis cezası bulunan şahıs dağda yakalandı Hakkında 22 farklı suçtan 35 yıl hapis cezası bulunan ancak bir süredir bulunamayan 34 yaşındaki adamın dağda yaşadığı ortaya çıktı.

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İHA

Karaman'da, İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalar sonucunda ev ve iş yerlerinden hırsızlık, mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal etme gibi suçlar işlemesi nedeniyle 34 yaşındaki Muhammet B. emniyet ekiplerince bir süredir aranıyordu.

Hakkında 35 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası kararlaştırılan Muhammet B. kendisine ait adres ve eklentilerinde yapılan aramalarda bulunamadı.

Çadırda yaşadığı öğrenildi

İl Emniyet Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda ilde hırsızlık yapan ve 22 farklı suçtan aranan Muhammet Bucak'ın, Konya'nın Derebucak ilçesi Çamlık mevkisindeki bir çadırda kaldığı yönünde bilgi aldı.

Kıskıvrak yakalandı

Bilgi üzerine bölgeye intikal eden ekipler, düzenledikleri operasyonla Muhammet B.’yi ormanlık alanda kaldığı çadırda kıskıvrak yakalayarak Karaman’a getirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak ceza evine gönderildi.

O anlar kamerada

Şüphelinin çadırında yakalanarak adliyeye götürüldüğü anlar kameraya yansıdı.

"Kapıyı kapatın köpek gelebilir"

Muhammet B.'nin yakalanarak götürüldüğü sırada polislere, "Size zahmet kapıyı kapatıverirseniz; köpek gelebilir." demesi dikkat çekti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)