Karaman'da 500 bin TL'lik cep telefonu çaldılar: Arkadaşlarının ihbarı üzerine yakalandılar 3 şüpheli camı kırıp içeri girerek 500 bin TL değerinde 14 adet telefonu çaldı. Polis ekiplerinin çalışmalı sonucunda yakalanan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İHA

Karaman'da yaşanan olay hayret ettirdi.

Olay, 2 gün önce gece saat 03.20 sularında meydana geldi.

Camı kırarak içeri girdiler

Tanınmamak için kafalarına kar maskesi takan M.B., M.Y. ve K.E.Y. isimli şüpheliler yaya olarak telefoncunun önüne geldi.

Önce etrafı kontrol eden şüphelilerden biri eline aldığı kaldırım taşıyla dükkanın camını kırdı.

Dışarıda kalan bir şüpheli gözcülük yaparken diğer ikisi içeri girerek telefonların bulunduğu tezgaha yöneldi.

500 bin TL değerinde 14 telefon çaldılar

Yaklaşık 500 bin lira değerindeki 14 adet akıllı cep telefonunu yanlarında getirdikleri bez çantaya koyarak hızla kaçtı.

Yaklaşık 1 dakika süren hırsızlık olayı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan hırsızlık olayından sonra emniyet güçleri şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

Güvenlik kameralarından kimlikleri tespit edildi

Güvenlik kameralarında bulunan kayıtları izleyen ekipler, görüntülerdeki 3 hırsızlık şüphelisinin olaydan birkaç saat önce ekipler tarafından kimlik kontrollerinin yapıldığını üzerlerindeki kıyafetlerinden tespit etti.

Hırsızlardan biri yakalandı

Kimliklerini ve eşkallerini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler, zanlılardan M.B.’yi hırsızlık yaptıkları iş yeri yakınlarında kıyafetini değiştirmiş halde dolaşırken gördü.

Polisin yanına yaklaştığını gören M.B., kaçmaya başladı.

Yaşanan kısa kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Arkadaşalarını ihbar etti

Yakalanan M.B.’nin hırsızlığı M.Y. ve K.E.Y. ile birlikte yaptıklarını söylemesi üzerine diğer şüpheliler de yakalandı.

Zanlıların çaldıktan sonra değişik yerlere sakladıkları 14 adet cep telefonundan 10’u bulunarak iş yeri sahibine teslim edildi.

Tutuklandılar

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 hırsızlık zanlısı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Firari olduğu tespit edildi

Öte yandan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları sorguda hırsızlık zanlısı M.B.’nin 6 ay önce Konya Yarı Açık Cezaevi'nden firar ettiğini ve yakalanmamak içinde kardeşinin kimliğini kullandığını belirledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)