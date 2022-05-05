Karaman'da 54 yaşındaki kadın, yarım kalan eğitim hayallerine yeni bir adım attı

Maddi imkansızlıklar nedeniyle çocukluğunda okulu bırakmak zorunda kalan Ülkü Turgay, 54 yaşında açık öğretimden ortaokuluna kayıt yaptırarak yarım kalan hayalleri için çalışmaya başladı.

İzmir’de geçirdiği gençlik yıllarında maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitim hayatını yarıda bırakmak zorunda kalan Ülkü Turgay, yarım bıraktığı hayalini 54 yaşında gerçekleştirdi.

Öğretmen kızı ile şehirden şehre gezen Turgay, Karaman’ın Ermenek ilçesinde ortaokula başladı.

AA’nın haberine göre; Turgay, ilçede öğrencilik hayalini gerçekleştirebilmek için 2021-2022 eğitim öğretim yılının başında açık öğretim ortaokuluna kayıt yaptırdı.

Etüt merkezinde ders çalışmaya başladı

Turgay, belediyeye ait etüt merkezinde haftanın belirli günlerinde gençlerle bir araya gelerek ders çalışmaya gayret etti.

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“İlkokulda hiç kalemtıraşım olmadı”

Bu yaşına kadar hep kızı için yaşadığını belirten Turgay, kızı evlendikten sonra kendisi için bir şeyler yapmaya karar verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İlkokuldan sonra maddi imkansızlıklardan dolayı okuyamadım. Ailem okutmadı. İlkokulda hiç kalemtıraşım olmadı. Babam akşam kalemimizi bıçakla açardı. Defterimi siler diğer sene kullanırdım. Bu kadar zor durumdaydık. İlkokuldan sonra hemen işe başladım. Sonra evlendirildim ve kızım oldu. Kızım 3 yaşına geldikten sonra tekrar çalışmaya başladım. Kızımı okuttum, öğretmen oldu. Benim yaşadığım sıkıntıları onun yaşamasını istemedim. Şimdi ben ve eşim emekli olduk. 15 sene kızımla birlikte onun çalıştığı yerlere taşındık. Şimdi kızım evlendi. Ben de artık kendim için bir şeyler yapmaya karar verdim. Kendim için yaşayacağım.

“Geç de olsa hayalimi gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyim”

Bu eğitim öğretim yılının başında ortaokula kayıt oldum. Çok mutluyum. Öğrencilik hayalimdi. Geç de olsa hayalimi gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyim. Belediyeye ait etüt merkezine her gün gelerek ders çalışıyorum. Eksiklerimi kapatıyorum. Gençlere örnek olmak istiyorum.





“Özellikle kız çocuklarının mutlaka okuyup bir meslek sahibi olmaları lazım”

Gençler ellerindeki imkanları iyi değerlendirsinler, hedeflerini yüksek tutsunlar. Okumanın yaşı yok. Ben üniversiteye gideceğime de inanıyorum. Bu azmim var. Özellikle kız çocuklarının mutlaka okuyup bir meslek sahibi olmaları lazım."

