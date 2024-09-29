Karaman'da merkeze bağlı Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan 12 yaşındaki Z.Y., okul çıkışı kardeşi ile birlikte oturdukları siteye gelerek evlerine çıkmak için asansöre bindi.
Hareket eden asansör yaşanan elektrik kesintisi sonucu 2. katta durdu.
ÇIKMAYA ÇALIŞIRKEN BOŞLUĞA DÜŞTÜ
Yardım istedikleri site görevlileri tarafından kapısı açılan asansörden inmeye çalışan Z.Y., bir anda dengesini kaybetmesi üzerine yaklaşık 8 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü.
İhbar üzerine adrese hemen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
KONYA'YA SEVK EDİLDİ
İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü asansör boşluğundan kurtarılan kız çocuğu ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Burada yapılan tedavinin ardından, vücudunda kırıklar bulunan ve beyin kanaması riski taşıyan Z.Y., Konya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
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