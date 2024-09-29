Karaman'da arızalı asansöre binen çocuk boşluğa düştü Bindiği asansör elektrik kesintisi yüzünden durunca korkan 12 yaşındaki kız çocuğu, asansörden çıkmaya çalıştığı sırada boşluğa düşerek ağır yaralandı.

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İHA

Karaman'da merkeze bağlı Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan 12 yaşındaki Z.Y., okul çıkışı kardeşi ile birlikte oturdukları siteye gelerek evlerine çıkmak için asansöre bindi.

Hareket eden asansör yaşanan elektrik kesintisi sonucu 2. katta durdu.

ÇIKMAYA ÇALIŞIRKEN BOŞLUĞA DÜŞTÜ

Yardım istedikleri site görevlileri tarafından kapısı açılan asansörden inmeye çalışan Z.Y., bir anda dengesini kaybetmesi üzerine yaklaşık 8 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü.

İhbar üzerine adrese hemen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

KONYA'YA SEVK EDİLDİ

İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü asansör boşluğundan kurtarılan kız çocuğu ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Burada yapılan tedavinin ardından, vücudunda kırıklar bulunan ve beyin kanaması riski taşıyan Z.Y., Konya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)