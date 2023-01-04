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- Karaman'da bıçakla saldırdığı arkadaşını 8 yerinden yaraladı
Karaman'da bıçakla saldırdığı arkadaşını 8 yerinden yaraladı
Ermenek'te bir gencin, bahçede buluştuğu arkadaşıyla sebebi bilinmeyen nedenle başlayan tartışması kanlı bitti. 17 yaşındaki genç, arkadaşını 8 yerinden bıçaklayarak gözaltına alındı.
- 04.01.2023 - 14:59
- Güncelleme : 04.01.2023 - 15:35
Karaman'ın Ermenek ilçesinde, 17 yaşındaki arkadaşıyla tartışan genç dehşet saçtı.
Dün saat 22.00 sıralarında 17 yaşındaki Muhammet Ali Y., bahçede buluştuğu arkadaşı E.Ç. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesiyle E.Ç., Muhammet Ali Y.'yi 8 yerinden bıçaklayarak yaraladı.
Genç kanlar içerisinde kaldı
Kanlar içinde kalan Muhammet Ali Y., çağrılan sağlık ekibince ambulansla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Hayati tehlikesi bulunan Muhammet Ali Y., ardından Karaman Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Şüpheli yakalandı
DHA'nın haberine göre, E.Ç. de polis merkezine götürüldü.