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    Karaman'da bıçakla saldırdığı arkadaşını 8 yerinden yaraladı

    Ermenek'te bir gencin, bahçede buluştuğu arkadaşıyla sebebi bilinmeyen nedenle başlayan tartışması kanlı bitti. 17 yaşındaki genç, arkadaşını 8 yerinden bıçaklayarak gözaltına alındı.
    • 04.01.2023 - 14:59
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 15:35
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    Karaman'da bıçakla saldırdığı arkadaşını 8 yerinden yaraladı

    Karaman'ın Ermenek ilçesinde, 17 yaşındaki arkadaşıyla tartışan genç dehşet saçtı.

    Dün saat 22.00 sıralarında 17 yaşındaki  Muhammet Ali Y., bahçede buluştuğu arkadaşı E.Ç. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

    Tartışmanın büyümesiyle E.Ç., Muhammet Ali Y.'yi 8 yerinden bıçaklayarak yaraladı.

    Genç kanlar içerisinde kaldı

    Kanlar içinde kalan Muhammet Ali Y., çağrılan sağlık ekibince ambulansla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    Hayati tehlikesi bulunan Muhammet Ali Y., ardından Karaman Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

    Şüpheli yakalandı

    DHA'nın haberine göre, E.Ç. de polis merkezine götürüldü.

    Karaman da bıçakla saldırdığı arkadaşını 8 yerinden yaraladı #1


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