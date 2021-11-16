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- Karaman'da bir erkek eski sevgilisi tarafından tabancayla yaralandı
Karaman'da bir erkek eski sevgilisi tarafından tabancayla yaralandı
Karaman'da İsmail Ö. (31), konuşmak için gittiği parkta eski sevgilisi C.A. tarafından tabancayla sağ eli ve bacağından vuruldu.
- DHA
- 16.11.2021 - 01:55
Karaman'da saat 23.00 sıralarında Zembilli Ali Efendi Mahallesi 714 sokakta İsmail Ö., eski sevgilisi C.A. ile konuşmak için randevulaştıkları parka geldi.
Aracından indiği sırada ise C.A., tabancayla peş peşe ateş etti.
YARALI HALDE OTOMOBİLE BİNİP KAÇTI
Sağ eline 1, bacağına da 2 mermi isabet ederek kanlar içinde kalan İsmail Ö., aracına binip, olay yerinden hızla uzaklaştı.
Ahmet Yesevi Caddesine geldiğinde ise aracını park eden İsmail C., 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istedi.
ŞÜPHELİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
İsmail Ö., adrese gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kaçan C.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.