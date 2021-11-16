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Karaman'da bir erkek eski sevgilisi tarafından tabancayla yaralandı

Karaman'da bir erkek eski sevgilisi tarafından tabancayla yaralandı

Karaman'da İsmail Ö. (31), konuşmak için gittiği parkta eski sevgilisi C.A. tarafından tabancayla sağ eli ve bacağından vuruldu.