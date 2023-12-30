Karaman'da can pazarı! O kaza kameraya yansıdı... Hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza, bölgede bulunan güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralıların ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

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İHA

Karaman’dan Ereğli istikametine giden S.T. yönetimindeki otomobil, kavşakta dönüş yapan M.Y. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Yaşanan kaza sonrası kontrolden çıkan otomobil, savruldu.

Savrulan otomobil yol kenarındaki fidan satışı yapan iş yerine dalarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralıların yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu.

İtfaiye araçta sıkışan kişiyi kurtardı

Yardıma gelen bir vatandaş otomobilden dumanların çıktığını görerek aracın akü başlıklarını söktü. Olay yerine gelen itfaiye ekibi araçta sıkışan 1 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Aynı otomobilde bulunan yaralı 3 kişi, kaza yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayı yara almadan atlatan hafif ticari aracın sürücüsü M.Y., 'kaza nasıl oldu' sorusuna, "Benim bir şeyim yok, kavşakta geçerken vurdular" şeklinde cevap verdi.

Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından araçlar çekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)