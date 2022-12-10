Petrol
76.82
0.88%
Euro
19.6351
-0.27%
Dolar
18.6408
0.01%
Altın
1.075
0.37%
Borsa
5005
3.08%
Bitcoin
325.194
0.26%
BTXN Coin
4.95
-1.78%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Bulutlu 16 C

    Karaman'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

    Karaman’da kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
    • 10.12.2022 - 21:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Karaman'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

    Karaman'da merkeze bağlı Morcalı köyünde 62 yaşındaki Şaban Şeker kullandığı 70 AU 562 plakalı traktörle köyün Sergilik kevkiindeki tarlasını sürmeye gitti.

    Tarlayı sürdüğü sırada traktör devrilince sürücü traktörün altında kaldı.

    Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine hemen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Hayatını kaybetti

    Sağlık ekibi devrilen traktörün altında kalan Şeker’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

    Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Şeker’in cansız bedeni Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Soruşturma başlatıldı

    İHA'nın haberine göre, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Karaman da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti #1


    AÖL online sınav giriş ekranı! AÖL sınavına nasıl giriş yapılır? AÖL sınavı ne zaman, saat kaçta?
    Eğitim

    AÖL online sınav giriş ekranı! AÖL sınavına nasıl giriş yapılır? AÖL sınavı ne zaman, saat kaçta?

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, kim elendi?
    Medya

    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, kim elendi?

    Görüş Bildir