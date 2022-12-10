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- Karaman'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Karaman'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Karaman’da kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
- 10.12.2022 - 21:51
Karaman'da merkeze bağlı Morcalı köyünde 62 yaşındaki Şaban Şeker kullandığı 70 AU 562 plakalı traktörle köyün Sergilik kevkiindeki tarlasını sürmeye gitti.
Tarlayı sürdüğü sırada traktör devrilince sürücü traktörün altında kaldı.
Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine hemen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybetti
Sağlık ekibi devrilen traktörün altında kalan Şeker’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Şeker’in cansız bedeni Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Soruşturma başlatıldı
İHA'nın haberine göre, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.