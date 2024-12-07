Karaman'da direğe çarpan minibüs takla attı: 1 yaralı
İHA

Karaman merkez Osmangazi Mahallesi'nde A.Ö. (28) idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak takla attı.

Kazada aydınlatma direği kökünden sökülürken sürücü yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralı sürücü devrilen minibüsten itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Göktürk Sönmez
Editor