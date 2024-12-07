Karaman'da direğe çarpan minibüs takla attı: 1 yaralı

İHA
Karaman merkez Osmangazi Mahallesi'nde A.Ö. (28) idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak takla attı.
Kazada aydınlatma direği kökünden sökülürken sürücü yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralı sürücü devrilen minibüsten itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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