Karaman'da evden çıkması istenen kiracı daireyi ateşe verdi Evden çıkması istenen kiracı, öfkelenip kaldığı daireyi ateşe verirken ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yangın, ekiplerin de müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

İHA

Karaman'da evden çıkması istenen kiracı çileden çıktı.

Siyahser Mahallesinde İ.Y.'ye ait evde kiracı olarak oturan B.S. isimli kadın, ev sahibinin evi boşalt demesine sinirlenerek oturduğu evi ateşe verdi.

Kısa sürede alevlere teslim olan evi fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ekipler yangına müdahale etti

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan olmazken yangın, itfaiye ekiplerince üst kata sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ev kullanılmaz hale geldi

Yangında kiracı B.S.'nin oturduğu ev, eşyaları ile birlikte yanarak kullanılamaz hale geldi.

"Evi boşalt dediğimiz için evi ateşe vermiş"

Ev sahibi İ.Y.'nin eşi, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Kalender diye burayı beklemesi için evimize oturttuk. 2 yıldır da kendisinden kira almadık. Su borusu patladı diye bizi aradı. Biz de üst kattaki kiracı ile birlikte yaptır deyince ben para filan vermem dedi. Daha sonra tamam biz yaptırırız, sen evden çık deyince de bize evi boşalt dediniz diye evi ateşe vermiş.” diye konuştu.

Gözaltına alındı

Kiracı olarak oturduğu evi ateşe veren kiracı B.S. ise olaydan sonra polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)