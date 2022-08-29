Girilmesi yasak olduğu öğrenilen mağaraya giren Mustafa Uğur, çıkışta ayağı kayınca aşağı düşerek yaşamını yitirdi.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde Mustafa Uğur (73) ile Alaattin Çiftçi, Maraspolis Mağarası'nın kapalı olan üst kısmındaki girişini açarak mağaraya girdi.

Mustafa Uğur mağaradan çıkarken, ayağı kayınca aşağı düştü. Çiftçi, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerinde yaşamını yitirdi

AA’nın haberine göre; bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, Uğur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Uğur'un cenazesi, incelemenin ardından Ermenek Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Öte yandan, mağaraya girişin yasak olduğu, yıllar önce tehlikeli olduğu için belediye tarafından kapatıldığı öğrenildi.

Karaman’da girişi yasak mağaraya girdi, çıkarken yaşamını yitirdi VİDEO

