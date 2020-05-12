Karaman’da kapısına benzin dökerek iş yerini kundaklamak isteyen şüpheli, kendini yaktı. Yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Karaman'ın Hamidiye Mahallesi Dr. Aziz Tarhan Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayisinin önüne gelen A.D. (24), önce pet şişe içerisindeki benzini kapının önüne döktü.

Cebinden çıkardığı çakmakla benzini ateşe veren A.D., alevlerin arasında kaldı.

AYAKLARI TUTUŞTU

Ayakları tutuşan A.D., kendisini yere atarak ateşi söndürmeye çalıştı. Yaya olarak kaçmaya çalışan A.D., o sırada bölgeden geçen trafik polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Karaman'da iş yerini kundaklamaya çalışan şüpheli kendini yaktı ViDEO

SERBEST KALDI

A.D.'nin kundaklamaya çalıştığı tekel bayisi ise belediye temizlik çalışanları tarafından, alevler iş yerine sıçramadan söndürüldü. Maddi hasarın oluşmadığı olayda, gözaltına alınarak polis merkezine götürülen A.D., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.