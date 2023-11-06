Karaman'da kavgada göğsünden vurulan genç yaşamını yitirdi Karaman'da parkta çıkan kavgada göğsünden tabancayla vurulan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

DHA

Karaman merkez Şeyh Şamil Mahallesi'nde 2 gün önce açılan Şehir Parkı'nda çıkan kavgada 20 yaşındaki Sinan Eser, tabancayla ateş edilmesi sonucu göğsünden vuruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hastanede can verdi

Eser, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri olaya karıştığı öne sürülen A.Y. isimli şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)