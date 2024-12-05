Karaman'da kazaya karışan sürücü otomobili ile yaralıyı bırakarak kaçtı

Karaman merkez Sakabaşı Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 2 araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan S.K. isimli kadın kırılan cam parçalarının yüzüne gelmesi sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALININ DURUMU İYİ
Kazada yaralanan kadın ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken sağlık durumunun iyi oluğu öğrenildi.
Kazayı görerek yardıma koşan vatandaşlar ise "Biz otomobildeki yaralı kadına yardım ettiğimiz sırada otomobil sürücüsü olay yerinden kaçmış" dediler.
Kazaya karışan araç çekiciyle yoldan kaldırılırken polis ekipleri sürücüyü tespit edebilmek için çalışma başlattı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
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