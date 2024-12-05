Haberler



3. Sayfa



Karaman'da kazaya karışan sürücü otomobili ile yaralıyı bırakarak kaçtı

Karaman'da kazaya karışan sürücü otomobili ile yaralıyı bırakarak kaçtı Karaman'da kontrolden çıkan otomobil park halindeki 2 araca çarptı. Kazaya karışan sürücü ise otomobili ile aracında bulunan yaralıyı olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı.