Karaman'da kontrolden çıkan kamyonet art arda kaza yaptı

İHA
Karaman ilinin kent merkezine bağlı Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden kamyonet sürücüsü A.S., bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan kamyonet, aniden şerit değiştirdi.
Karşı şeride geçmesi sonucu hızını alamayan kamyonet, seyir halindeki hafif ticari araç ile otomobile çarparak durabildi.
ARAÇLARI ADETA BİÇTİ
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kazada kimsenin burnu bile kanamazken, araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan yol ise araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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