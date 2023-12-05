Karaman'da kumar oynarken yakalanan Afganlar sınır dışı edildi

DHA
Güvenlik güçleri yasa dışı bahis ve kumara göz açtırmıyor.
Bu kapsamda Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Afganistan uyruklu kişilerin kiraladığı apartman dairesinde kumar oynandığı bilgisini aldı.
11 Afgan kumar oynarken yakalandı
Teknik ve fiziki çalışma yapan polis, 13 Kasım gecesi düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 11 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı.
Afganlar sınır dışı edildi
Masada 30 bin lira ve 850 dolara el konuldu. Kiralanan daire de mühürlendi. Gözaltına alınan 11 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Geri gönderme merkezindeki yasal işlemleri tamamlanan 11 sığınmacı sınır dışı edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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