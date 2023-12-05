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Karaman'da kumar oynarken yakalanan Afganlar sınır dışı edildi

Karaman'da kumar oynarken yakalanan Afganlar sınır dışı edildi Karaman'da kiraladıkları apartman dairesinde kumar oynatan ve oynarken suçüstü yakalanan Afganistan uyruklu 11 kişi, sınır dışı edildi. Operasyonda ele geçirilen 30 bin lira ve 850 dolara el konuldu.