Karaman'da A.B.E. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, M.C. yönetimindeki minibüse yandan çarparak altına girdi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü A.B.E.’nin yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koşarak durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi.
YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
MOTOSİKLET EVİN BAHÇESİNDE BULUNDU
Kaza yerinde inceleme yapan polis ekibi, kazaya karışan motosikleti bir evin bahçesinde park halinde terk edilmiş halde buldu.
Plakasız olduğu öğrenilen motosiklet, yapılan incelemelerin ardından otoparka çekildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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