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Karaman’da minibüsle çarpışan motosiklet evin bahçesinde bulundu

Karaman’da minibüsle çarpışan motosiklet evin bahçesinde bulundu Kent merkezinde minibüsün altına giren motosikletin sürücüsü yaralanırken polis, motosikleti bir evin bahçesinde terk edilmiş halde buldu. Yapılan incelemeler sonucu, bulunan motosikletin plakasız olduğu öğrenildi.