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    Karaman'da, motosiklet üzerinden işlenen cinayet anları kamerada

    Motosikletten açılan ateşin hedefi olan Ali Derman’ın ölümüne ilişkin davada, cinayet anına ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Hakan Ö., Ali E. ve Hakan G. isimli şüpheliler tutuklandı.
    • 22.11.2022 - 11:31
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 12:17
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    Karaman'da, motosiklet üzerinden işlenen cinayet anları kamerada

    Karaman’da, 17 Kasım saat 18.00 sıralarında, İmaret Mahallesi 130 Sokak'ta yürüyen Ali Derman'ın yanına yaklaşan bir motosikletten, tabancayla 14 el ateş açıldı.

    Derman’ın vücuduna, 5 kurşun isabet etti. Yaralı halde Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Derman, hayatını kaybetti.

    Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, kaçan sürücünün Hakan Ö., tabanca ile ateş edenin de yanındaki Nevzat Y. olduğunu belirledi.

    Cinayet öncesi telefonda konuştular

    Polis, yaptığı araştırmada, cinayetin hemen öncesinde Ali Derman'ın Ali E. ile telefonda konuştuğunu, Ali E.'nin Derman'ı 130 Sokak'a çağırdığını, belinde silahla olay yerine gelen Derman'ın ise Ali E.'ye "Beni oraya çağırıp Hakan G.'ler ile çatıştırma. Onlara geleceğimi haber verme." diye mesaj attığını tespit etti.

    Karaman'da, motosiklet üzerinden işlenen cinayet anları kamerada ViDEO

    Motosiklete sahte plaka taktı, tabancayı kullanana kask verdi

    Olay anından geriye dönük kent genelindeki yüzlerce MOBESE ve güvenlik kamerasını inceleyen polis, saldırı öncesi şüphelilerin Tabduk Emre Mahallesi’ndeki toptancılar sitesinde bir süre beklediğini ve burada Hakan G.'nin Nevzat Y. ve Hakan Ö. ile buluştuğunu, Hakan G.'nin motosiklete sahte plaka takarak motosiklet sürücüsü Hakan Ö.'ye ve tabancayı kullanan Nevzat Y.'ye kask verdiğini belirledi.

    Karaman da, motosiklet üzerinden işlenen cinayet anları kamerada #1

    Suriye’ye kaçmak için plan yaptılar

    Derinleştirilen çalışmada, Ali E. ile Hakan G.'nin de olayın azmettiricileri olduğu belirlendi. Ekipler, Hakan Ö., Nevzat Y. ve Hakan G.'nin Mersin'e kaçtığını, Ali E.'nin ise Karaman'da olduğunu saptadı.

    Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Karaman ile Mersin'de yapılan baskınlarda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

    Mersin'de gözaltına alınan 3 şüphelinin ise Suriye'ye kaçmak için plan yaptıkları ortaya çıktı.

    Karaman da, motosiklet üzerinden işlenen cinayet anları kamerada #2

    “Cinayet işleneceğinden haberim yoktu”

    Karaman'a getirilen şüphelilerden Hakan G., ilk ifadesinde, Nevzat Y.'nin cinayet işleyeceğini bilmediğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

    "Ben Ali Derman'ı öldüreceklerini bilmiyordum. Kaza yapıp motordan düşmesinler, yaralanmasınlar diye kask verdim. Plaka konusunda da yardım olsun diye sahte plakayı verdim, cinayet işleneceğinden haberim yoktu.”

    Karaman da, motosiklet üzerinden işlenen cinayet anları kamerada #3

    “Amacım korkutmaktı”

    Ali Derman'a motosiklet üzerinden 14 el ateş eden Nevzat Y.'nin ise ifadesinde, "Olay günü motosiklet ile gezerken Ali Derman'ı yolda gördüm. Korkutmak amacıyla bacağına doğru ateş ettim amacım korkutmaktı, öldürme kastım yoktu." dediği öğrenildi.

    Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli de sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Karaman da, motosiklet üzerinden işlenen cinayet anları kamerada #4

    Azmettiren, maktulün kuzeni çıktı

    Öte yandan tetiği çeken Nevzat Y.'nin 65, motosiklet sürücüsü Hakan Ö.'nin 32, öldürülen Ali Derman'ın ise 20 farklı suç kaydı olduğu belirtildi.

    Olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen Hakan G.’nin de Ali Derman’ın kuzeni olduğu öğrenildi.

    Karaman da, motosiklet üzerinden işlenen cinayet anları kamerada #5

    Karaman da, motosiklet üzerinden işlenen cinayet anları kamerada #6


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