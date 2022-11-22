Motosikletten açılan ateşin hedefi olan Ali Derman’ın ölümüne ilişkin davada, cinayet anına ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Hakan Ö., Ali E. ve Hakan G. isimli şüpheliler tutuklandı.

Karaman’da, 17 Kasım saat 18.00 sıralarında, İmaret Mahallesi 130 Sokak'ta yürüyen Ali Derman'ın yanına yaklaşan bir motosikletten, tabancayla 14 el ateş açıldı.

Derman’ın vücuduna, 5 kurşun isabet etti. Yaralı halde Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Derman, hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, kaçan sürücünün Hakan Ö., tabanca ile ateş edenin de yanındaki Nevzat Y. olduğunu belirledi.

Cinayet öncesi telefonda konuştular

Polis, yaptığı araştırmada, cinayetin hemen öncesinde Ali Derman'ın Ali E. ile telefonda konuştuğunu, Ali E.'nin Derman'ı 130 Sokak'a çağırdığını, belinde silahla olay yerine gelen Derman'ın ise Ali E.'ye "Beni oraya çağırıp Hakan G.'ler ile çatıştırma. Onlara geleceğimi haber verme." diye mesaj attığını tespit etti.

Karaman'da, motosiklet üzerinden işlenen cinayet anları kamerada ViDEO

Motosiklete sahte plaka taktı, tabancayı kullanana kask verdi

Olay anından geriye dönük kent genelindeki yüzlerce MOBESE ve güvenlik kamerasını inceleyen polis, saldırı öncesi şüphelilerin Tabduk Emre Mahallesi’ndeki toptancılar sitesinde bir süre beklediğini ve burada Hakan G.'nin Nevzat Y. ve Hakan Ö. ile buluştuğunu, Hakan G.'nin motosiklete sahte plaka takarak motosiklet sürücüsü Hakan Ö.'ye ve tabancayı kullanan Nevzat Y.'ye kask verdiğini belirledi.

Suriye’ye kaçmak için plan yaptılar

Derinleştirilen çalışmada, Ali E. ile Hakan G.'nin de olayın azmettiricileri olduğu belirlendi. Ekipler, Hakan Ö., Nevzat Y. ve Hakan G.'nin Mersin'e kaçtığını, Ali E.'nin ise Karaman'da olduğunu saptadı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Karaman ile Mersin'de yapılan baskınlarda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de gözaltına alınan 3 şüphelinin ise Suriye'ye kaçmak için plan yaptıkları ortaya çıktı.

“Cinayet işleneceğinden haberim yoktu”

Karaman'a getirilen şüphelilerden Hakan G., ilk ifadesinde, Nevzat Y.'nin cinayet işleyeceğini bilmediğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Ben Ali Derman'ı öldüreceklerini bilmiyordum. Kaza yapıp motordan düşmesinler, yaralanmasınlar diye kask verdim. Plaka konusunda da yardım olsun diye sahte plakayı verdim, cinayet işleneceğinden haberim yoktu.”





“Amacım korkutmaktı”

Ali Derman'a motosiklet üzerinden 14 el ateş eden Nevzat Y.'nin ise ifadesinde, "Olay günü motosiklet ile gezerken Ali Derman'ı yolda gördüm. Korkutmak amacıyla bacağına doğru ateş ettim amacım korkutmaktı, öldürme kastım yoktu." dediği öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli de sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Azmettiren, maktulün kuzeni çıktı

Öte yandan tetiği çeken Nevzat Y.'nin 65, motosiklet sürücüsü Hakan Ö.'nin 32, öldürülen Ali Derman'ın ise 20 farklı suç kaydı olduğu belirtildi.

Olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen Hakan G.’nin de Ali Derman’ın kuzeni olduğu öğrenildi.