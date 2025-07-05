Karaman'da nişana karşı çıkan kızın babasını tüfekle vurdu

Karaman'da, 19 yaşındaki Ö.Ö. ile 17 yaşındaki A.K., bir süre önce ailelerinin haberi olmadan kendi aralarında nişan yaptı.

Kızı A.K.'nin habersizce nişanlandığını duyan 42 yaşındaki baba S.K. ise bu duruma karşı çıktı.

NİŞANLISININ BABASINI VURDU

Sabah saatlerinde konuşmak için parkta buluşan Ö.Ö. ile kızın babası S.K. tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda Ö.Ö., kızın babası S.K.'yi tüfekle vurarak olay yerinden otomobille kaçtı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Silah sesinin duyulması üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan S.K., özel araçla gittiği Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Polis ekipleri olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.