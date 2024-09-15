Karaman'da peruğun altında uyuşturucu taşırken yakalandı Polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobildeki Mustafa A.’nın başına taktığı peruğun altında 18 gram metamfetamin ele geçirildi.

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DHA

Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir markette kasiyer olarak çalışan Mustafa A. ile arkadaşı Mehmet Ferit B.'nin kente uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı.

Konya yolunda kontrol noktasında şüphelilerin otomobilini durduran polis, otomobilde yaptığı aramada uyuşturucu maddeye rastlamadı.

PERUĞUNUN ALTINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Şüphelilerden Mustafa A.'nın başındaki şişliği fark eden polis ekipleri, peruk kullandığını tespit etti. Mustafa A.'nın peruğunu kaldıran ekipler, 18 gram metamfetamin ele geçirdi.

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Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede, Mustafa A. ve Mehmet Ferit B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)