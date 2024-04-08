Karaman'da polisten kaçan motosiklete değeri kadar ceza yazıldı

Karaman'da trafik polisleri, Osmangazi Mahallesi’nde bir motosikletin sürücüsüne ‘dur’ ihtarında bulundu.
Uyarılara uymayan motosiklet sürücüsü hızla ekiplerden kaçmaya başladı.
Kovalamaca başladı
Bunun üzerine motosiklet ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı.
Kaçan motosiklet sürücüsü ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışsa da motosiklet, 1067. Sokak’ta bir binanın önündeki kaldırımda park edilerek terk edilmiş halde yakalandı.
Sürücü yakalandı
Polisin yaptığı çalışmalar sonucu yaşı küçük olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü de kısa süre içinde yakalandı.
43 bin lira ceza kesildi
Yaşı küçük sürücü polis merkezine götürülürken trafik ekipleri, sürücüye dur ihtarına uymamak, ehliyetsiz araç kullanmak, ters yönde seyretmek ve abartılı egzozdan toplam 43 bin lira para cezası yazdı.
Trafikten men edildi
Trafikten men edilen motosiklet, daha sonra çağrılan çekici ile otoparka çekildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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