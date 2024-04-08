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Karaman'da polisten kaçan motosiklete değeri kadar ceza yazıldı

Karaman'da polisten kaçan motosiklete değeri kadar ceza yazıldı Kent merkezinde polisten kaçan ve bir binanın önünde park halinde yakalanan motosiklete değeri kadar para cezası yazıldı. Trafikten men edilen motosiklet daha sonra çağrılan çekici ile otoparka çekildi.