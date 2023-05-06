Karaman'da sahte diş hekimi yakalandı Karaman'da kendisini diş hekimi olarak tanıtıp, yasa dışı muayenehane açan Ramazan Atasever, tutuklandı. Atsever verdiği ifade muayene yaptığını ancak herhangi bir tedavi uygulamadığını söyledi.

Son zamanlarda sahte dotorluk yapan kişilerin sayısı artmaya başladı. Doktorluk adı altında vatandaşları kandıran bu kişilere yönelik takipler ise devam ediyor. Karaman'da da sahte diş doktorluğu yapan Ramazan Atasever isimli bir şahıs tutuklandı. Jandarma, Atasever'in hiçbir diploması olmadığı halde kent merkezinde diş muayenehanesi açtığını ve burada hasta kabul ettiğini belirledi. Tıbbı malzemelerine el konuldu Atasever'i bir süre takibe alan jandarma, dün sabah yasa dışı muayenehaneye baskın düzenledi. Şüpheli gözaltına alınırken, muayenehanedeki tıbbi malzeme ile ilaçlara el koyuldu. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Atasever, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Atasever, ifadesinde, sadece 2 hasta muayene ettiğini, tedavi uygulamadığını öne sürdü.