Karaman merkezindeki tek katlı müstakil evde Narin N. ve 3 torunu, evin oturma odasında televizyonda çizgi film izlerken, aralarında kadınların da olduğu 4-5 kişilik grup, kapıyı kırıp bahçeye girdi.

Saldırganlar tabancayla ateş edip, taş atarken Narin N., torunlarını alıp banyoya saklandı.

BOŞ KOVAN BULUNAMADI

Saldırganlar olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis, yaptığı incelemede bahçede boş kovan bulamazken, kurşunlardan birinin televizyona isabet ettiğini belirledi.

"CAMDAN İÇERİ ATEŞ ETTİLER"

Yaşadıklarını anlatan Narin N., şu sözleri kullandı:

Ben evde 3 torunumla oturuyordum. Kalabalık bir şekilde geldiler. İlk başta dış bahçe kapımı kırdılar. Silahla 3 veya 4 el camdan içeriye ateş ettiler. 3 kadın da silahlardan çıkan boş kovanları topladı.



Ben çocuklarımı kaptığım gibi can havliyle banyoya attım. Benim torunlarım öksüz. Benim daha yeni 70 bin liraya aldığım televizyonum kırıldı, patladı.