Karaman’da salıncaktaki Zeynep’i vuran, komşu çıktı

Salıncakta sallanırken vurulan 4 yaşındaki Zeynep, başından ve bacağından yaralandı. Tedavisi tamamlanan çocuğu vuran kişinin, komşu Uveyiz B. olduğu belirlendi.

Karaman’da, Nefise Sultan Mahallesi 265 Sokak'ta bir binanın bahçesinde, 4 yaşındaki Zeynep Gül, babası Selman ve annesi Merve Gül ile kameriyede yemek yedikten sonra salıncakta sallanmaya başladı.

Kısa süre sonra gelen silah sesi ile küçük çocuk yere yığıldı.

Başından ve bacağından yaralanan Zeynep Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

DHA’nın haberine göre; tedavisi tamamlanan Zeynep Gül, akşam saatlerinde taburcu oldu.

Detaylı incelemeler yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri de evin bahçesi ile çevresinde detayı inceleme yaptı.

İnceleme sonrası silahın 2 bina sonraki apartmandan ateşlendiği belirlendi. Silah, komşuya ait çıktı Ekipler, silahı ateşleyen kişinin komşuları Uveyiz B. olduğunu tespit etti.

Suç aleti pompalı tüfekle evinde gözaltına alınan Uveyiz B. polis merkezine götürüldü.

“Köpeği korkutmak için tüfek ile ateş ettim”

Uveyiz B., ilk ifadesinde, kendi bahçelerine giren köpeği korkutmak için ateş ettiğini belirterek, "Evimizin bahçesindeki tavuklarımız, bir sokak köpeği tarafından boğulup yeniliyordu. Olay anında yine aynı köpeği bahçemizde gördüm. Köpeği korkutmak için tüfek ile ateş ettim. Köpek kaçtıktan sonra eve girdim. Çocuğun yaralandığından haberim yoktu. Olayı eve gelen polislerden öğrendim, çok üzgünüm.” dedi.