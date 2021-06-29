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    Karaman'da Sevgi Evleri'nde çamaşır suyundan etkilenenler taburcu edildi

    Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı Sevgi Evleri'nde kalan ve çamaşır suyundan rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan 6 kız çocuğu, tedavilerinin ardından taburcu oldu.
    • DHA
    • 29.06.2021 - 16:34
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 16:37
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    Karaman'da Sevgi Evleri'nde çamaşır suyundan etkilenenler taburcu edildi

    Karaman Osman Gazi Mahallesi’ndeki Sevgi Evleri'nde kalan 15 yaşlarındaki 6 kız öğrenci, dün saat 23.00 sıralarında rahatsızlandı.

    Kızların rahatsızlanması üzerine görevliler, sağlık ekiplerine haber verdi.

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde çamaşır suyundan etkilendikleri belirlenen çocuklar, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    TABURCU EDİLDİLER

    Kız çocukları tedavilerinin ardından taburca olurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Karaman da Sevgi Evleri nde çamaşır suyundan etkilenenler taburcu edildi #1

    Karaman da Sevgi Evleri nde çamaşır suyundan etkilenenler taburcu edildi #2

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