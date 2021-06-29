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- Karaman'da Sevgi Evleri'nde çamaşır suyundan etkilenenler taburcu edildi
Karaman'da Sevgi Evleri'nde çamaşır suyundan etkilenenler taburcu edildi
Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı Sevgi Evleri'nde kalan ve çamaşır suyundan rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan 6 kız çocuğu, tedavilerinin ardından taburcu oldu.
- DHA
- 29.06.2021 - 16:34
- Güncelleme : 29.06.2021 - 16:37
Karaman Osman Gazi Mahallesi’ndeki Sevgi Evleri'nde kalan 15 yaşlarındaki 6 kız öğrenci, dün saat 23.00 sıralarında rahatsızlandı.
Kızların rahatsızlanması üzerine görevliler, sağlık ekiplerine haber verdi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde çamaşır suyundan etkilendikleri belirlenen çocuklar, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
TABURCU EDİLDİLER
Kız çocukları tedavilerinin ardından taburca olurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.