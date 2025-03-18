Karaman'da sokak ortasında bıçaklı saldırı

DHA
Karaman'da şehir merkezinde, gece saat 03.00 sıralarında sokakta yürüyen Süleyman U., Mehmet Akif Ersoy Mahallesi üzerinde yanına yaklaşan iki kişi tarafından saldırıya uğradı.
Kimliği belirsiz şüpheliler, Süleyman U.'yu birçok yerinden bıçakladı.
BIÇAKLAYIP KAÇTILAR
Bacaklarından bıçak darbesi alan Süleyman U. yere yığılırken, 2 şüpheli kaçtı.
İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Süleyman U., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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