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Karaman'da sokak ortasında bıçaklı saldırı

Karaman'da sokak ortasında bıçaklı saldırı Gece saatlerinde sokakta yürürken tanımadığı iki kişi tarafından bacaklarından bıçaklanan genç yaralandı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.