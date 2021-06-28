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- Karaman'da su kanalına düşen araçtan kendi imkanlarıyla kurtuldular
Karaman'da su kanalına düşen araçtan kendi imkanlarıyla kurtuldular
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, sulama kanalına düştü. Otomobilde bulunan 2 kişi ise ekipler gelmeden karaya çıkabildi.
- AA
- 28.06.2021 - 07:55
Karaman’da M.S. yönetimindeki 70 AAN 084 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çeltek Mahallesi, Türk Dünyası Kültür Parkı yanındaki su kanalına düştü.
EKİPLER GELMEDEN KARAYA ÇIKTILAR
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü ve yanındaki kadının, ekipler olay yerine gelmeden araçtan çıktığı öğrenildi.