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    Karaman'da su kanalına düşen araçtan kendi imkanlarıyla kurtuldular

    Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, sulama kanalına düştü. Otomobilde bulunan 2 kişi ise ekipler gelmeden karaya çıkabildi.
    • AA
    • 28.06.2021 - 07:55
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    Karaman'da su kanalına düşen araçtan kendi imkanlarıyla kurtuldular

    Karaman’da M.S. yönetimindeki 70 AAN 084 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çeltek Mahallesi, Türk Dünyası Kültür Parkı yanındaki su kanalına düştü.

    EKİPLER GELMEDEN KARAYA ÇIKTILAR

    İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Sürücü ve yanındaki kadının, ekipler olay yerine gelmeden araçtan çıktığı öğrenildi.

    Karaman da su kanalına düşen araçtan kendi imkanlarıyla kurtuldular #1

    Karaman da su kanalına düşen araçtan kendi imkanlarıyla kurtuldular #2

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