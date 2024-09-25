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Karaman'da yanında eşi ve çocuğu olan husumetlisini bıçakladı

Karaman'da yanında eşi ve çocuğu olan husumetlisini bıçakladı İrfan K., aralarında husumet olan ve yanında eşi ile çocuğu bulunan Gökhan N.'ye bıçakla saldırırken, Gökhan N. de arbede sırasında elinden kaptığı bıçakla İrfan K.'yı yaraladı.