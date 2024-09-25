Bugün saat 17.00 sıralarında Karaman Ali Şahane Mahallesi 176 Sokakta İrfan K.(36) sokakta, yanında eşi Nergiz N. ve çocuğu olan Gökhan N.(37) ile karşılaştı. İkili arasında daha önceki husumet nedeniyle tartışma çıktı.
EŞİ VE ÇOCUĞUNUN ÖNÜNDE BIÇAKLANDI, ALDIĞI BIÇAKLA HASMINI YARALADI
Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine İrfan K., eşi ve çocuğunun gözü önünde Gökhan N.'ye bıçakla saldırıp, yaraladı. Gökhan N. de arbede sırasında İrfan K.'nın elindeki bıçağı kapıp, saldırdı.
Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan iki kişi kanlar içinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
YARALILARIN DURUMU AĞIR
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
2 kişinin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.
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