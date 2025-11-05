Karaman'da yaralı taşıyan ambulansın çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

- Karaman'da bir ambulans, hastaneye yaralı taşırken motosikletle çarpıştı.
- Kazada motosiklet sürücüsü ve ambulansta bulunan yaralı başka ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Karaman merkez İmaret Mahallesi'nde kazada yaralanan şahsı hastaneye götürdüğü öğrenilen A.T. idaresindeki ambulans, U.P.’nin kullandığı motosikletle çarpıştı.
Motosiklet, ambulansın ön tamponu ile teker arasına ok gibi saplanırken yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.
BAŞKA AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILDILAR
Yaralanan motosiklet sürücüsü ile ambulansta bulunan yaralı, çağrılan başka ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Ambulansa ok gibi saplanan motosiklet ise saplandığı yerden güçlükle çıkarıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.