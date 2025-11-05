Abone ol: Google News

Karaman'da hastaneye yaralı götüren ambulans, motosikletle çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile ambulansta bulunan yaralı, başka ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Yayınlama Tarihi: 05.11.2025 03:33
Karaman'da yaralı taşıyan ambulansın çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
Karaman merkez İmaret Mahallesi'nde kazada yaralanan şahsı hastaneye götürdüğü öğrenilen A.T. idaresindeki ambulans, U.P.’nin kullandığı motosikletle çarpıştı.

Motosiklet, ambulansın ön tamponu ile teker arasına ok gibi saplanırken yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

BAŞKA AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralanan motosiklet sürücüsü ile ambulansta bulunan yaralı, çağrılan başka ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ambulansa ok gibi saplanan motosiklet ise saplandığı yerden güçlükle çıkarıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

