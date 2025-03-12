Karaman'da yaşlı çifti trafik kazası ayırdı

Alanya'dan yola çıkarak Ereğli istikametine doğru seyreden otomobil sürücüsü 78 yaşındaki Eren Baykal, Karaman kara yolu üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki tarlaya doğru takla attı.
Kazada Eren Baykal yaralandı, eşi Fadime Baykal ise araçta sıkıştı.
KARISI YAŞAMINI YİTİRDİ
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlıkçıların ilk kontrolünde Fadime Baykal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Eren Baykal, olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Fadime Baykal’ın cenazesi, otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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