Karaman'da yataktan düşen bebek öldü Annesi tarafından uyur vaziyette yatağın üzerine bırakılan 9 aylık bebek, kafasının üzerine düştü. Ağır yaralanan bebek kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetti.

İHA

Karaman'da ihmal sonucu yaşanan kaza, bir eve ateş düşürdü...

Mümine Hatun Mahallesi'nde meydana gelen olayda, annesi tarafında yatak odasındaki yatağın üzerine bırakılan 9 aylık Osman Nazik isimli bebek, bir anda hareket etmesi sonucu yataktan düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Bebeğin kafasının üzerine düştüğünü fark eden baba S.N., hemen 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen ambulansla bilinci kapalı halde Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Osman bebek, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ANNESİNİN EKMEK ALMAYA GİTTİĞİ ÖĞRENİLDİ

Olayın yaşandığı evde polis ve olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu. Olay anında anne A.N.’nin, ekmek almak için markete gittiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bebeğin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)