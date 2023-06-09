Karaman'da yılkı atlarını çalan 2 şüpheliyi jandarma yakaladı Yalağa ilmekli iplerle tuzak kurup yılkı atlarını çalan 2 kişi, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

DHA

Hırsızlığın böylesi de ‘pes artık’ dedirtti…

Karaman İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi, Karadağ'ın eteklerinde yaşayan yılkı atlarının tuzak kurulup çalındığı ihbarını aldı.

Yalağa ip geçirdiler

Bunun üzerine jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Üçkuyu köyü yakınındaki dağın eteklerine yılkı atlarının su ihtiyacını karşılamak için yapılan yalağın etrafında bulunan demir direklerin ilmekli iplerle çevrildiği saptandı.

2 hırsız yakalandı

Yalağın yakınında ise at yakalamakta kullanılan 1 adet uyuşturucu enjektörlü havalı tüfek bulundu.

Araştırmasını derinleştiren ekipler, kimliklerini belirlediği A.S. ve T.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı.