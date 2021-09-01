Araç ile sokak ortasında silahlı çatışmaya giren iki gruptan çıkan saçmalar, evinin balkonunda uyuyan 66 yaşındaki yaşlı kadına isabet etti.

Karaman’daki Alacasuluk Mahallesi 541. Sokak’ta araçları ile sokak ortasında karşılaşan iki gurup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma yaşandı.

Tabanca ve pompalı tüfeğin kullanıldığı çatışmada, tüfekten çıkan saçmalar müstakil evin ikinci katındaki balkonun duvarına isabet etti.

BALKONDA UYURKEN VURULDU

Saçmalardan biriside balkonda uyumakta olan 66 yaşındaki Raziye Ö.’nün koluna geldi. İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bir süre olayın şokunu üzerinden atamayan yaşlı kadın, daha sonra sağlık ekibi ve komşularının yardımıyla ambulansa alınarak tedavisi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Karaman'daki sokak çatışmasında, yaşlı kadın vuruldu VİDEO







KAFASINA GELMESİNDEN SON ANDA KURTULDU

Yapılan incelemede yaşlı kadının balkonda uyuyor olması sayesinde saçmaların kafasına gelmesinden kurtulduğu ortaya çıktı. Güvenlik tedbiri alınan sokakta olay yeri inceleme ekibi boş kovan topladı.





ŞAHISLAR ARANIYOR

Polis, silahlı çatışmaya karışarak olay yerinden kaçan araçları tespit ederken, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.