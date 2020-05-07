Karantinadan çıkanları taşıyan otobüs devrildi: 16 yaralı

Afyonkarahisar'da, koronavirüs kapsamında karantina sürecini tamamlayanları taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu, 16 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, Behçet Gök yönetimindeki 48 EB 901 plakalı otobüs, sağanak dolayısıyla şarampole devrildi.

16 YARALI

Kazada, sürücü Gök ile otobüsteki 15 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

KARANTİNA SÜRECİNİ TAMAMLAYAN VATANDAŞLARI TAŞIDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralıların, Muğla'da koronavirüs nedeniyle karantina sürecini tamamlayan ve Konya ile Aksaray'a dönüş yolunda olan vatandaşlar olduğu öğrenildi.