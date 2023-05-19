Karar çıktı! Münevver Karabulut'un katledildiği villa yıkılıyor

Türkiye'nin yüreğini dağlayan cinayeti ile ilgili yeni gelişme...

17 yaşındaki Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde tarafından vahşice katledildi.

İstanbul Bahçeşehir'de 14 villadan oluşan Şelale Evleri'nde işlenen cinayet, 73 numaralı villada gerçekleşti.

Soruşturmadan sonra, villanın kapısını açan olmadı...

Duyan vazgeçti

Cinayetin ortaya çıkmasının ardından Garipoğlu Ailesi villadan taşınarak kiraya vermek istedi ama kiralamak isteyen çıkmadı.

Yanından bile geçen yok! Münevvet Karabulut'un katledildiği villa yıkılıyor

Yıkılıyor

Habertürk'ün haberine göre, Şelale Evleri için kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı çıktı.

Yanından bile geçen yok! Münevvet Karabulut'un katledildiği villa yıkılıyor

Vahşet evinin yıkılacağı haberini öğrenen Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut “Villanın yıkılacağını bilmiyordum. Yeni duydum. İnşallah yıkılır” dedi.