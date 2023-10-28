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Kardeşi Nevrigül'ün cenazesine gidemeyen Nazmiye Tutaner, gazetecilere küfretti

Kardeşi Nevrigül'ün cenazesine gidemeyen Nazmiye Tutaner, gazetecilere küfretti Müge Anlı'nın programında bir süredir konusu geçen ve Türkiye’nin gündemine oturan Nevrigül Alan'ın kardeşi Nazmiye Tutaner'in kolunu yaraladığı için cenazeye katılamadığı öğrenilirken, kendisini görüntüleyen gazetecilere de hakaretler savurdu.