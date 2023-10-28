Bursa'da 2 Eylül günü aniden ortadan kaybolan 22 yaşındaki 2 çocuk annesi Nevrigül Alan, Gemlik ilçesinde zeytinlik bir alanda ağaca asılı vaziyette ölü bulunmuştu. Ölümü şüpheli bulunan ve 9 gün boyunca Bursa Adli Tıpta cenazesi duran genç kadın bugün memleketi Bursa’nın İznik ilçesinde defnedildi.
Cenaze evinde kırık bardakla kendini yaraladı
Şüphelerin odağındaki kardeş Nazmiye Tutaner ise ablasının cenazesine katılamamıştı. Nazmiye’nin cenaze evinde kırık bir bardakla kendini yaraladığı iddia edildi. Kolunda kesik oluşan Nazmiye bunun üzerine İznik Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan Nazmiye, polis ekipleri tarafından İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Kendisini görüntüleyen gazetecilere küfretti
Hastaneden çıkan Nazmiye’nin gazetecileri hakaret ederek, "Ne çekiyorsunuz, b mu var çekiyorsunuz" dediği duyuldu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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