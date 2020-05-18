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    Kargo ile uyuşturucu teslimatına suçüstü

    Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kargo ile gönderilen 2 kilogram esrarı almaya gelen 3 kişi, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
    • İHA
    • 18.05.2020 - 06:30
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    Kargo ile uyuşturucu teslimatına suçüstü

    Alaşehir polisi, kargo ile esrar gönderileceği yönünde ihbar aldı. Kargoya verilen uyuşturucu maddenin Alaşehir’e geleceğini öğrendikten sonra emniyet güçleri kargo şubesi çevresinde pusu kurarak beklemeye başladı.

    KARGOYU ALIRKEN YAKALANDILAR

    Kargonun geldiğini öğrenen H.I. (39), E.B. (39) ve M.Y. (24) adlı şahıslar gelen kargoyu teslim alırlarken, Alaşehir polis ekipleri tarafından suçüstü yapılarak kıskıvrak yakalandılar. Kargodan gelen paketten 2 kilogram esrar çıktı.

    Emniyetteki ifadelerinden sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan H.I. tutuklanırken, E.B. ve M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Kargo ile uyuşturucu ticaretine suçüstü -1

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