Kargo’nun eski solisti Koray Candemir'in annesi 9'uncu kattan düşerek öldü

Sanatçı Koray Candemir'in 81 yaşındaki annesi Solmaz Candemir, Kadıköy'de oturduğu apartmanın dokuzuncu katından düşerek hayatını kaybetti. Talihsiz kadının cam silerken düştüğü belirtiliyor.

İstanbul’un Kadıköy ilçesi Kozyatağı Mahallesi Şakacı Sokak'ta bulunan Baytur Kozyatağı Sitesi'ndeki 18 katlı apartmanın dokuzuncu katında yaşayan Solmaz Candemir (81), iddialara göre cam silerken evinin penceresinden düştü.

Çevredeki güvenlik görevlileri ve vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kapısının önünde can verdi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kargo grubunun eski solisti, MaSKott grubunun şimdiki solisti ve gitaristi Orçun Koray Candemir'in annesi olan Solmaz Candemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sanatçı Koray Candemir ve kardeşinin oldukça üzgün oldukları görüldü.

Otopsi yapılacak

Candemir, annesinin cansız bedenini cenaze aracına kadar taşıdı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Solmaz Candemir'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.