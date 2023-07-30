Kars Sarıkamış'ta yolcu otobüsü viyadükten düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var Horason-Sarıkamış karayolunda bir yolcu otobüsü, Karakurt Viyadüğü'nden 50 metre yükseklikten aşağıya düştü. Olayda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaşanan kazada bir yolcu otobüsünün Karakurt Viyadüğü'nden uçtu. Olayda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi. Kaza, Erzurum'un Horasan ilçesi ile Kars'ın Sarıkamış ilçesi yolu arasında yaşandı. Erzurum'dan Kars istikametine giden yolcu otobüsü, Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişindeki viyadüğü geçtikten sonra şarampole devrildi. Kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Arama kurtarma ekipleri bölgede İhbar üzerine kaza yerine arama kurtarma, sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıları çıkarmak için çalışmalar sürüyor Ekipler, yaklaşık 50 metre yükseklikten düşen otobüsteki yaralıları çıkarmak için çalışma yürütüyor. Karakurt-Horasan Yolu’nun Taşlı Güney-2 Viyadüğü Kars-Erzurum arasında yapımı tamamlanan Karakurt-Horasan Yolu’nun "Taşlı Güney-2 Viyadüğü", 7 Kasım 2022'de tamamlanarak trafiğe açılmıştı. Viyadüğün, 574 metre uzunluğunda, 120 metre yüksekliğinde olduğu biliniyor.