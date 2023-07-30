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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaşanan kazada bir yolcu otobüsünün Karakurt Viyadüğü'nden uçtu. Olayda çok sayıda ölü ve olduğu bildirildi.

Kaza, Erzurum'un Horasan ilçesi ile Kars'ın Sarıkamış ilçesi yolu arasında yaşandı.

Erzurum'dan istikametine giden yolcu otobüsü, Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişindeki viyadüğü geçtikten sonra şarampole devrildi.

Kaza, sabah saatlerinde meydana geldi.

Arama kurtarma ekipleri bölgede

İhbar üzerine yerine arama kurtarma, sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralıları çıkarmak için çalışmalar sürüyor

Ekipler, yaklaşık 50 metre yükseklikten düşen otobüsteki yaralıları çıkarmak için çalışma yürütüyor.

Kars Sarıkamış'ta yolcu otobüsü viyadükten düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Karakurt-Horasan Yolu’nun Taşlı Güney-2 Viyadüğü

Kars-Erzurum arasında yapımı tamamlanan Karakurt-Horasan Yolu’nun "Taşlı Güney-2 Viyadüğü", 7 Kasım 2022'de tamamlanarak trafiğe açılmıştı. Viyadüğün, 574 metre uzunluğunda, 120 metre yüksekliğinde olduğu biliniyor.