Kars'ta kaza geçiren otobüsün Bursa'dan çıkış anları kameraya yansıdı Bursa'dan Kars'a doğru yola çıkan yolcu otobüsü bu sabah saat 07.50'de Erzurum-Sarıkamış karayolunda viyadük çıkışında 55 metre aşağıya yuvarlanmıştı. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti ve 21 kişi de yaralandı.

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İHA

Bursa’dan Kars’a gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsü, Horasan-Sarıkamış karayolunda Karakurt Viyadüğü'nden çıktıktan az sonra, 55 metre yükseklikten aşağıya düştü.

Olayda 7 kişinin hayatını kaybettiği ve biri ağır olmak üzere 21 yaralı olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Murat Yıldız’ın kullandığı 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsünün, Bursa Terminali'ndeki 66 numaralı perondan çıkış yaptığı belirlendi.

Yolcuların sefere çıkmadan önce aileleri ile vedalaştığı anlar

Kazada, yolcuların sefere çıkmadan önce dün saat 17.00 sıralarında aileleri ile vedalaştığı anlar ve otobüsün Bursa terminalinden çıkış görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı.

Güvenlik kamera görüntüleri yayınlandı

7 kişinin hayatını kaybettiği 21 kişinin ise yaralandığı kazada otobüsün Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yolcularını alırken güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Yakınları otobüsün arkasından el salladı

Bursa'dan 66 numaralı peronda yakınlarını uğurlayanlar otobüsün arkasından el sallarken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.