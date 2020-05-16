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- Karşı şeride geçen araç kaza yaptı: 1 ağır yaralı
Karşı şeride geçen araç kaza yaptı: 1 ağır yaralı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek takla atarken, sürücüsü ağır yaralandı.
- İHA
- 16.05.2020 - 07:39
Sahur vakti Ankara’dan Çorum istikametine seyir halinde olan 34 ZES 55 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçerek ters devrildi.
SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI
Kazada sürücü ağır yaralandı. Yaralı sürücü kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.