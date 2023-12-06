DHA
Gaziantep'te herkesin yüreğini ağza getiren bir kaza meydana geldi...
İslahiye ilçesi Hatay Bulvarı'nda karşıdan karşıya geçmek isteyen 10 yaşındaki Çiğdem Özdemir'e, Y.T. yönetimindeki hafif ticari araç çarptı.
Hayati tehlikesi sürüyor!
Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Küçük kız, sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan küçük kız, buradan Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücü Y.T. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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